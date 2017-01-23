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https://sport.mail.ru/news/formula1/28518789/
23 января 2017, 14:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-старший: «Ред Булл» вовсе не плохие парни

Известный раллийный гонщик Карлос Сайнс-старший не держит зла на руководство «Ред Булл» из-за того, что его сына Карлоса Сайнса-младшего продолжают удерживать в младшей команде — «Торо Россо».

Ранее «Ред Булл» дал ясно дал понять «Рено» и «Мерседесу», что не намерен освобождать испанца от контракта, что блокирует его возможный переход в другую команду.

«Мы говорим так, будто они (“Ред Булл”) плохие парни, но ничего подобного. Мы в большом долгу перед ними. Самое главное — это сосредоточиться на сезоне-2017», — рассказал Сайнс-старший в интервью Cadena Ser.
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