Сайнс-старший: «Ред Булл» вовсе не плохие парни

Ранее «Ред Булл» дал ясно дал понять «Рено» и «Мерседесу», что не намерен освобождать испанца от контракта, что блокирует его возможный переход в другую команду.



«Мы говорим так, будто они (“Ред Булл”) плохие парни, но ничего подобного. Мы в большом долгу перед ними. Самое главное — это сосредоточиться на сезоне-2017», — рассказал Сайнс-старший в интервью Cadena Ser.