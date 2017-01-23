Масса не будет возвращать прощальный подарок «Уильямса»
Бразильский гонщик Фелипе Масса не намерен возвращать прощальный подарок от «Уильямса», полученный после объявления о завершении карьеры в конце сезона-2016.
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Видимо, что-то случилось...
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Команда подарила Массе автомобиль, на котором он выступал на
«Это моё. Я видел автомобиль на фабрике два дня назад, на нём написано моё имя. Последние две гонки, особенно гонка в Бразилии, вызвали у меня удивительные чувства. Это было прекрасное чувство завершения карьеры. А затем вдруг всё изменилось, моё сердце заставило меня продолжать гоняться. И я следовал его зову.
Я не собирался завязывать с гонками вообще. И я изучал вариант перехода в другую категорию. Но потом всё изменилось. Я чувствую себя не настолько старым и готов вернуться назад», — цитирует Массу F1i.
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