Масса не будет возвращать прощальный подарок «Уильямса»

Команда подарила Массе автомобиль, на котором он выступал на Гран-при Бразилии. По словам гонщика, сохранение подарка является частью нового соглашения с «Уильямсом».



«Это моё. Я видел автомобиль на фабрике два дня назад, на нём написано моё имя. Последние две гонки, особенно гонка в Бразилии, вызвали у меня удивительные чувства. Это было прекрасное чувство завершения карьеры. А затем вдруг всё изменилось, моё сердце заставило меня продолжать гоняться. И я следовал его зову.



Я не собирался завязывать с гонками вообще. И я изучал вариант перехода в другую категорию. Но потом всё изменилось. Я чувствую себя не настолько старым и готов вернуться назад», — цитирует Массу F1i.