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22 января 2017, 23:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сборная мира победила сборную США в Гонке чемпионов

Сборная мира одержала победу над сборной США в Гонке чемпионов.

Соревнование завершилось со счётом 8:7 в пользу команды мира.

За сборную мира выступали: Джеймс Хинчклифф, Хуан Пабло Монтойя, Том Кристенсен, Фелипе Масса, Тони Кэнаан, Дэвид Култхард, Элио Кастроневес, Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Петтер Сольберг. Команду США представляли Кайл и Курт Буши, Трэвис Пастрана, Райан Хантер-Рэй, Александер Росси и Скотт Спид.

Судьба противостояния решалась в финальном заезде, в котором Сольберг победил Спида.
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