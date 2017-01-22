Сборная мира победила сборную США в Гонке чемпионов
Сборная мира одержала победу над сборной США в Гонке чемпионов.
Соревнование завершилось со счётом 8:7 в пользу команды мира.
За сборную мира выступали: Джеймс Хинчклифф, Хуан Пабло Монтойя, Том Кристенсен, Фелипе Масса, Тони Кэнаан, Дэвид Култхард, Элио Кастроневес, Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Петтер Сольберг. Команду США представляли Кайл и Курт Буши, Трэвис Пастрана, Райан
Судьба противостояния решалась в финальном заезде, в котором Сольберг победил Спида.
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