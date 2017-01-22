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22 января 2017, 23:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Экклстоун откажется от роли пожизненного президента Формулы-1

Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун откажется от почётной роли пожизненного президента серии и может покинуть свой пост уже на следующей неделе, сообщает BBC со ссылкой на одного из руководителей FOM.

Промоутер Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун откажется от почётной роли пожизненного президента серии и может покинуть свой пост уже на следующей неделе сообщает BBC со ссылкой на одного из руководителей FOM. Увеличить
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Новые владельцы Ф-1 из Liberty намерены провести реструктуризацию управления серией, разделив обязанности Экклстоуна между несколькими людьми. Ранее председателем серии стал Чейз Кэри, руководителем коммерческого департамента должен стать Шон Брэтчс, а управлять спортивной стороной будет помогать Тото Вольф.
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