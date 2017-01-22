Зак Браун: В 2017 году «Макларен» не успеет договориться с крупным спонсором

«Контракт должен быть подписан в 2018 году, не позже. Если судить реалистично, в нынешнем году уже ничего не получится, поскольку для того, чтобы договориться с большой корпорацией, нужен год. Мы работаем, но в 2017-м наблюдатели со стороны вряд ли увидят существенный прогресс, а в 2018 году ситуация должна радикально измениться», — приводит слова Брауна Autocar.