Зак Браун: В 2017 году «Макларен» не успеет договориться с крупным спонсором
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что его команда сможет подписать контракт со спонсором не ранее 2018 года.
«Контракт должен быть подписан в 2018 году, не позже. Если судить реалистично, в нынешнем году уже ничего не получится, поскольку для того, чтобы договориться с большой корпорацией, нужен год. Мы работаем, но в 2017-м наблюдатели со стороны вряд ли увидят существенный прогресс, а в 2018 году ситуация должна радикально измениться», — приводит слова Брауна Autocar.
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