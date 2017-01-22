Нико Росберг: Можно сказать, что в «Формуле-1» случилась революция

Немец, напомним, объявил о завершении карьеры после успешного прошлого сезона.

— Конечно, я уже видел новый «Мерседес», — цитирует F1i Росберга. — Внешне машина получилась очень привлекательной. Думаю, Боттас и Хэмилтон получат удовольствие от управления ею. Новая «Формула-1» будет очень быстрой. Это революция, можно сказать. Карты все будут смешаны, так что посмотреть интересно. К новому сезону «Мерседес» начал готовиться почти год назад. То, что я уже успел увидеть, в наработках команды, меня впечатлило.