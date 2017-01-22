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22 января 2017, 13:51 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Манор» хочет начать сезон с прошлогодними болидами

«Манор» рассчитывает начать предстоящий сезон с машинами 2016 года.

Как сообщает Auto Motor und Sport, команда обратилась к ФИА за разрешением выступить на старых болидах в первых трех гонках предстоящего сезона. Для разрешения требуется одобрение со стороны других команд. «Манор» вынужден был обратиться с такой просьбой из-за финансовых проблем. Команда находится под внешним управлением и ищет инвестора.

Отметим, что выступление на машинах 2016 года практически наверняка не позволит «Манору» попадать в 107 процентов от времени быстрейших пилотов в квалификации, поскольку изменение регламента приведет к резкому возрастанию скорости прохождения круга в 2017 году.
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