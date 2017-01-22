Йос Ферстаппен: Макс тренируется каждый день до измождения

Пилот «Ред Булла» ждет, что в связи с новым техническим регламентом нагрузка на гонщиков вырастет.

— Макс каждый вечер работает до измождения, — цитирует F1i Йоса Ферстаппена. — Он тренируется так, что потом просто лежит молча на диване и не двигается. Это здорово! Я сам ощущаю энтузиазм, зная расклад сил. «Ред Булл» возлагает большие надежды на предстоящий сезон.