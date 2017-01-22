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https://sport.mail.ru/news/formula1/28509320/
22 января 2017, 11:06 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Йос Ферстаппен: Макс тренируется каждый день до измождения

Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен отметил, что его сын Макс очень усердно тренируется перед стартом нового сезона.

Пилот «Ред Булла» ждет, что в связи с новым техническим регламентом нагрузка на гонщиков вырастет.

— Макс каждый вечер работает до измождения, — цитирует F1i Йоса Ферстаппена. — Он тренируется так, что потом просто лежит молча на диване и не двигается. Это здорово! Я сам ощущаю энтузиазм, зная расклад сил. «Ред Булл» возлагает большие надежды на предстоящий сезон.
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