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21 января 2017, 14:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Liberty хочет разделить бонус «Феррари» между всеми командами

Новые владельцы Формулы-1 из Liberty хотят лишить «Феррари» её бонуса за исторический статус в размере $ 100 млн ежегодно.

«Скудерия» — единственная команда, выступающая в чемпионате с момента его основания, за что и получает дополнительную финансовую поддержку.

В Liberty хотят разделить бонус «Скудерии» между всеми командами, чтобы лучше сбалансировать финансовую ситуацию. В компании считают, что, понизив разницу в бюджетах команд, добьются повышения конкуренции, что повысит привлекательность чемпионата и спонсорские отчисления. По мнению Liberty, увеличенные суммы выплат спонсоров могут компенсировать «Феррари» потерянные $ 100 млн, сообщает Forbes.
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