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21 января 2017, 10:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: В жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг уверен, что найдёт себе занятие за пределами гонок.

Чемпион Формулы-1 2016 года <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> уверен что найдёт себе занятие за пределами гонок. Увеличить
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Завоевав титул, Росберг объявил о завершении карьеры в конце 2016 года.

«Есть время, чтобы заняться всем. Я нахожу, что в жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу», — приводит слова Росберга официальный сайт мирового экономического форума.

Ранее стало известно, что в 2017 году Росберг будет послом «Мерседеса». Также он выражал желание поработать менеджером пилотов.
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