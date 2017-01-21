Росберг: В жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг уверен, что найдёт себе занятие за пределами гонок.
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Завоевав титул, Росберг объявил о завершении карьеры в конце 2016 года.
«Есть время, чтобы заняться всем. Я нахожу, что в жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу», — приводит слова Росберга официальный сайт мирового экономического форума.
Ранее стало известно, что в 2017 году Росберг будет послом «Мерседеса». Также он выражал желание поработать менеджером пилотов.
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