Росберг: В жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу

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Завоевав титул, Росберг объявил о завершении карьеры в конце 2016 года.



«Есть время, чтобы заняться всем. Я нахожу, что в жизни гораздо больше занятий, чем только езда по кругу», — приводит слова Росберга официальный сайт мирового экономического форума.



Ранее стало известно, что в 2017 году Росберг будет послом «Мерседеса». Также он выражал желание поработать менеджером пилотов.