BRDC: «Сильверстоун» ещё не принял решения относительно Гран-при Великобритании
Председатель Клуба британских гонщиков (BRDC) Майкл Грант заявил, что никакого решения относительно
Гран-при Великобритании пока принято не было. Ранее в СМИ появилась информация, что «Сильверстоун», вероятнее всего, после сезона-2017, откажется от проведения гонок Ф-1 на два года.
«Наша цель состоит в том, чтобы сохранить
Никакого решения не было принято и не будет принято до середины июля. В то же время мы используем это время на изучение ситуации со всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Гранта Sky Sports.
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