BRDC: «Сильверстоун» ещё не принял решения относительно Гран-при Великобритании

«Наша цель состоит в том, чтобы сохранить Гран-при в Великобритании на многие годы. Но, конечно, мы можем это сделать, только если это будет иметь экономический смысл. Как я уже говорил ранее, в последующие шесть месяцев мы будем думать о том, следует ли нам использовать опцию в контракте, позволяющую взять перерыв до конца 2019 года.



Никакого решения не было принято и не будет принято до середины июля. В то же время мы используем это время на изучение ситуации со всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Гранта Sky Sports.