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20 января 2017, 23:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

BRDC: «Сильверстоун» ещё не принял решения относительно Гран-при Великобритании

Председатель Клуба британских гонщиков (BRDC) Майкл Грант заявил, что никакого решения относительно Гран-при Великобритании пока принято не было. Ранее в СМИ появилась информация, что «Сильверстоун», вероятнее всего, после сезона-2017, откажется от проведения гонок Ф-1 на два года.

«Наша цель состоит в том, чтобы сохранить Гран-при в Великобритании на многие годы. Но, конечно, мы можем это сделать, только если это будет иметь экономический смысл. Как я уже говорил ранее, в последующие шесть месяцев мы будем думать о том, следует ли нам использовать опцию в контракте, позволяющую взять перерыв до конца 2019 года.

Никакого решения не было принято и не будет принято до середины июля. В то же время мы используем это время на изучение ситуации со всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Гранта Sky Sports.
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