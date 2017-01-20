Новый владелец «Формулы-1» предложит командам стать акционерами
Новый владелец «Формулы-1» Liberty Media даст возможность самим командам приобрести часть акций управляющей компании, которая будет называться Formula One Group.
Всего на эти цели выпустят акции на сумму 400 миллионов долларов, сообщает AFP. Эти ценные бумаги не будут давать права голоса. Это даст возможность командам инвестировать в развитие «Формулы-1».
После завершения сделки по созданию Formula One Group в руках предыдущего владельца CVC Capital Partners окажется 33 процента акций, 28 процентов будет принадлежать внешним инвесторам, еще 38 процентов — Liberty Media.
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