Новый владелец «Формулы-1» предложит командам стать акционерами

Всего на эти цели выпустят акции на сумму 400 миллионов долларов, сообщает AFP. Эти ценные бумаги не будут давать права голоса. Это даст возможность командам инвестировать в развитие «Формулы-1».

После завершения сделки по созданию Formula One Group в руках предыдущего владельца CVC Capital Partners окажется 33 процента акций, 28 процентов будет принадлежать внешним инвесторам, еще 38 процентов — Liberty Media.