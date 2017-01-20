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https://sport.mail.ru/news/formula1/28501452/
20 января 2017, 22:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Внешняя администрация «Манора» добилась прогресса с потенциальным покупателем

Сотрудники «Манора» рассказали о том, что внешняя администрация добилась прогресса в переговорах с потенциальными инвесторами, которые могут помочь команде выжить, сообщает BBC.

«Манор» перешёл под внешнюю администрацию 6 января, и если не удастся найти покупателя на команду, то она может прекратить своё существование.

«Манору» необходимо более £ 500 тыс., чтобы принять участие в предсезонных тестах и подготовиться к первой гонке. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что есть надежда, что деньги могут быть найдены до дедлайна, который установлен на конец следующей недели.
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