Внешняя администрация «Манора» добилась прогресса с потенциальным покупателем

«Манор» перешёл под внешнюю администрацию 6 января, и если не удастся найти покупателя на команду, то она может прекратить своё существование.



«Манору» необходимо более £ 500 тыс., чтобы принять участие в предсезонных тестах и подготовиться к первой гонке. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что есть надежда, что деньги могут быть найдены до дедлайна, который установлен на конец следующей недели.