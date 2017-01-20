Новый владелец «Формулы-1» хочет увеличить число гонок в году до 25
Новый акционер «Формулы-1» Liberty Media планирует увеличить число гонок в сезоне.
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Как сообщает The Telegraph, в ближайших планах американской компании значится расширение числа «Гран-при» до 25 за год. Предыдущий рекорд по числу гонок — 21. Он был установлен в прошлом году.
Предполагается, что сразу несколько этапов могут появиться в США, где есть планы по созданию трасс в
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