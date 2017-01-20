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20 января 2017, 19:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас забрал в «Мерседес» своего личного спонсора

Финский гонщик Валттери Боттас привёл в «Мерседес» своего личного спонсора.

Финский гонщик <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> привёл в Мерседес своего личного спонсора. Увеличить
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На протяжении всей карьеры Боттаса поддерживал финский промышленный гигант Wirhuri, логотип которого занимал видное место на ливрее прежней команды Валттери — «Уильямса». Однако вслед за Боттасом в «Мерседес» ушёл и его спонсор, сообщает финский телеканал MTV.

Отмечается, что Wirhuri подписал с «Мерседесом» однолетнее соглашение в соответствии со сроком контракта Боттаса.
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