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https://sport.mail.ru/news/formula1/28498836/
20 января 2017, 17:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост предлагает проводить перед гонками Ф-1 турниры по гоночным симуляторам

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что Формула-1 должна ввести проведение турниров по eRaces по ходу Гран-при.

По его мнению, соревнования по гонкам на симуляторах можно было бы проводить по утрам в воскресенье.

В октябре прошлого года организаторы телевизионной лиги ELEAGUE совместно с Формулой-Е анонсировали турнир по гоночным симуляторам с призовым фондом $ 1 млн, решающая стадия которого состоялась в начале января в Лас-Вегасе.

«Мы должны улучшить само шоу. Мы должны привлечь интерес молодёжи, например, с помощью электронных игр. Почему бы по утрам в воскресенье не проводить соревнования на симуляторах, которые бы транслировались по телевидению… Это повысило бы интерес.

Молодёжь не слишком интересуется автомобилями, и мы должны найти путь, который привёл бы их к Формуле-1", — цитирует Тоста Autosport.
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