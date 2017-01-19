В «Маноре» хотят использовать машины 2016 года в первых гонках нового сезона
Представители команды «Манор» попросили ФИА разрешить им участвовать в первых трёх
Гран-при сезона с машинами 2016 года, сообщает Auto Motor und Sport.
Ранее ФИА разрешила команде использовать модернизированное шасси, однако «Манор» не может его сделать, поскольку средства коллектива заморожены, чтобы защитить интересы кредиторов.
Без разрешения команда не сможет участвовать в чемпионате, что резко снизит интерес со стороны инвесторов. Также разрешение на допуск машин 2016 года должны подписать все остальные команды чемпионата.
Однако, даже несмотря на разрешение, машины «Манор» 2016 года вряд ли будут допущены до старта
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