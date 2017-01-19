Организаторы ожидают новый рекорд посещаемости Гран-при России «Формулы-1»
СОЧИ, 19 января. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Стоимость билетов на
Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе гонок «Формула-1», который пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля, снижена. Большой выбор категорий билетов дает надежду организаторам на рекорд посещаемости этапа. Об этом сообщил ТАСС промоутер Гран-при Сергей Воробьев.
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«Мы в этом году сделали более раннюю программу скидок и впервые предложили уникальный билет стоимостью 2 тыс. рублей. С учетом новых предложений можно сказать, что средняя цена билетов стала ниже», — сказал Воробьев.
В период действия скидки по акции «Ранняя покупка, трехдневный доступ в зону свободного размещения под открытым небом без посадочных мест вокруг Ледового дворца» билет стоит от 4,5 тыс. рублей. Самый дешевый билет на два дня на трибуны стоит 7470 рублей. Места в ложах на главной трибуне на четыре дня, купленные до 20 февраля, обойдутся любителям автоспорта от 44 100 до 145 800 рублей.
«Мы уверены, что в этом году будет поставлен рекорд по числу посетителей гоночного уикенда», — отметил промоутер гонки.
На предстоящий
Все для удобства зрителей
Организаторы
«Сочи Автодром» также намерен в этом году активно сотрудничать с новым для города развлекательным объектом — «Сочи Казино и Курорт», который также готовит для болельщиков большую концертную программу.
Билет на четыре дня
Новшеством этого года стал однодневный билет. Его могут приобрести зрители, которые хотели бы увидеть трассу с нескольких трибун или имеют возможность посетить
В период ранних продаж — с 19 января по 20 февраля 2017 года — будет действовать 10-процентная скидка. Также есть акция «возвращайся на Гран-при», которая дает возможность посетителям российских этапов 2015 и 2016 годов купить билеты на гоночный уикенд со скидкой 15% от номинальной стоимости. Скидка не суммируется со скидками по другим акциям и действует по 9 апреля 2017 года.
Пакет «билет + отель» включает все категории билетов, проживание с завтраком в трехзвездочном отеле «Бархатные сезоны» и трансфер до автодрома. Кроме того, существуют детские билеты и пакетное предложение «семейный билет».
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