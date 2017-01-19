Организаторы ожидают новый рекорд посещаемости Гран-при России «Формулы-1»

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«Мы в этом году сделали более раннюю программу скидок и впервые предложили уникальный билет стоимостью 2 тыс. рублей. С учетом новых предложений можно сказать, что средняя цена билетов стала ниже», — сказал Воробьев.

В период действия скидки по акции «Ранняя покупка, трехдневный доступ в зону свободного размещения под открытым небом без посадочных мест вокруг Ледового дворца» билет стоит от 4,5 тыс. рублей. Самый дешевый билет на два дня на трибуны стоит 7470 рублей. Места в ложах на главной трибуне на четыре дня, купленные до 20 февраля, обойдутся любителям автоспорта от 44 100 до 145 800 рублей.

«Мы уверены, что в этом году будет поставлен рекорд по числу посетителей гоночного уикенда», — отметил промоутер гонки. Гран-при России 2016 года за четыре дня проведения этапа посетили около 158 тыс. человек.

На предстоящий Гран-при планируется продать не менее 55 тыс. билетов на трибуны. Если интерес к гонке будет расти, возможна установка дополнительных мест. «Первые часы продаж по ряду категорий билетов сравнимы с прошлым годом. По некоторым категориям, особенно по главной трибуне, — выше, чем в прошлые годы, поэтому будем смотреть на динамику и принимать решение ближе к мероприятию», — рассказал Воробьев.

Все для удобства зрителей

Организаторы Гран-при России ведут переговоры с властями Сочи об организации более удобной транспортной схемы доставки зрителей к месту проведения соревнований. Будет обращено более пристальное внимание на таксистов, которые завышают цены. «Дополнительно для удобства зрителей мы ведем работу с компаниями такси — Uber, Gett, Яндекс, которые позволят несколько навести порядок в такой непростой сфере, как работа такси в дни мероприятия», — отметил Воробьев.

«Сочи Автодром» также намерен в этом году активно сотрудничать с новым для города развлекательным объектом — «Сочи Казино и Курорт», который также готовит для болельщиков большую концертную программу.

Билет на четыре дня Гран-при в Сочи действует с 27 по 30 апреля и включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и прогулку по пит-лейну в четверг. Трехдневный билет доступен для фанатов, которые выбрали зону свободного размещения, расположенную вокруг ледового дворца «Большой». Билет на два дня мероприятия действует с 29 по 30 апреля.

Новшеством этого года стал однодневный билет. Его могут приобрести зрители, которые хотели бы увидеть трассу с нескольких трибун или имеют возможность посетить Гран-при только в один день. Он стоит две тысячи рублей и будет действовать 28 апреля, в пятницу.

В период ранних продаж — с 19 января по 20 февраля 2017 года — будет действовать 10-процентная скидка. Также есть акция «возвращайся на Гран-при», которая дает возможность посетителям российских этапов 2015 и 2016 годов купить билеты на гоночный уикенд со скидкой 15% от номинальной стоимости. Скидка не суммируется со скидками по другим акциям и действует по 9 апреля 2017 года.

Пакет «билет + отель» включает все категории билетов, проживание с завтраком в трехзвездочном отеле «Бархатные сезоны» и трансфер до автодрома. Кроме того, существуют детские билеты и пакетное предложение «семейный билет».