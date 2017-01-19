Тото Вольфф: Хэмилтон считает, что мы были правы, выбрав Боттаса

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— Перед Рождеством у меня был разговор с Льюисом, — цитирует F1i Вольффа. — Хэмилтон считает Боттаса хорошим парнем. Он с ним ладит и чувствует, что это правильный выбор. Думаю, они сработаются. Отношения между Хэмилтоном и Росбергом были нормальными, хотя определенный груз существовал. Теперь мы видим совершенно новые отношения, и нет никакой враждебности, связанной с прошлым.