Тото Вольфф: Хэмилтон считает, что мы были правы, выбрав Боттаса
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что обсуждал с Льюисом Хэмилтоном кандидатуру Валттери Боттаса, который стал новичком немецкой команды. По его словам, финн и британец смогут поладить друг с другом.
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— Перед Рождеством у меня был разговор с Льюисом, — цитирует F1i Вольффа. — Хэмилтон считает Боттаса хорошим парнем. Он с ним ладит и чувствует, что это правильный выбор. Думаю, они сработаются. Отношения между Хэмилтоном и Росбергом были нормальными, хотя определенный груз существовал. Теперь мы видим совершенно новые отношения, и нет никакой враждебности, связанной с прошлым.
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