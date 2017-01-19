Экклстоун: Мы должны подготовиться к тому, что меня не будет в Формуле-1
Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун подтвердил, что новые владельцы серии Liberty планируют подыскать ему замену, но когда он покинет Ф-1 — неизвестно.
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Видимо, что-то случилось...
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«Посмотрим, как будет управляться компания. Дело не в моих условиях, а в том, какой путь выберут владельцы. Это всё равно бы случилось. Мы должны приготовиться к тому, что меня может здесь не быть
В том году они просили меня остаться на три года. На деле мы постараемся собрать людей, которые смогут за всем следить. Посмотрим, как всё будет работать», — цитирует Экклстоуна Motorsport.
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