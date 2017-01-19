Экклстоун: Мы должны подготовиться к тому, что меня не будет в Формуле-1

«Посмотрим, как будет управляться компания. Дело не в моих условиях, а в том, какой путь выберут владельцы. Это всё равно бы случилось. Мы должны приготовиться к тому, что меня может здесь не быть из-за болезни или ещё чего-то. Мы уже были в процессе, когда узнали о покупке Ф-1, и решили подождать, ведь теперь им решать, кого и чего они хотят.



В том году они просили меня остаться на три года. На деле мы постараемся собрать людей, которые смогут за всем следить. Посмотрим, как всё будет работать», — цитирует Экклстоуна Motorsport.