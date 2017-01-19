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19 января 2017, 18:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун: Мы должны подготовиться к тому, что меня не будет в Формуле-1

Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун подтвердил, что новые владельцы серии Liberty планируют подыскать ему замену, но когда он покинет Ф-1 — неизвестно.

Промоутер Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун подтвердил что новые владельцы серии Liberty планируют подыскать ему замену но когда он покинет Ф-1 — неизвестно. Увеличить
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«Посмотрим, как будет управляться компания. Дело не в моих условиях, а в том, какой путь выберут владельцы. Это всё равно бы случилось. Мы должны приготовиться к тому, что меня может здесь не быть из-за болезни или ещё чего-то. Мы уже были в процессе, когда узнали о покупке Ф-1, и решили подождать, ведь теперь им решать, кого и чего они хотят.

В том году они просили меня остаться на три года. На деле мы постараемся собрать людей, которые смогут за всем следить. Посмотрим, как всё будет работать», — цитирует Экклстоуна Motorsport.
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