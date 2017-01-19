Стартовала продажа билетов на Гран-при России в Сочи
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Продажа билетов на четвертый этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2017 года — Гран-при России, который пройдет в Сочи, стартовала в четверг, 19 января, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.
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Четвертый в истории российский этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля 2017 года.
При покупке билетов любой категории до 20 февраля желающие смогут воспользоваться акцией «ранняя покупка», дающей возможность приобрести билеты со скидкой 10%. Также до 9 апреля скидку 15% от номинальной стоимости на покупку билетов получат посетители российского этапа «Формулы-1» в 2015 и 2016 годах.
Новшеством этого года стала возможность приобрести однодневный билет, который стоит 2 тысячи рублей и будет действовать 28 апреля.
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