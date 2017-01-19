Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28478165/
19 января 2017, 12:10 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Стартовала продажа билетов на Гран-при России в Сочи

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Продажа билетов на четвертый этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2017 года — Гран-при России, который пройдет в Сочи, стартовала в четверг, 19 января, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.

МОСКВА 19 янв — Р-Спорт. Продажа билетов на четвертый этап чемпионата Формулы-1 сезона 2017 года — Гран-при России который пройдет в Сочи стартовала в четверг 19 января сообщается в пресс-релизе организаторов этапа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Четвертый в истории российский этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля 2017 года.

При покупке билетов любой категории до 20 февраля желающие смогут воспользоваться акцией «ранняя покупка», дающей возможность приобрести билеты со скидкой 10%. Также до 9 апреля скидку 15% от номинальной стоимости на покупку билетов получат посетители российского этапа «Формулы-1» в 2015 и 2016 годах.

Новшеством этого года стала возможность приобрести однодневный билет, который стоит 2 тысячи рублей и будет действовать 28 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной