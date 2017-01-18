FIA одобрила продажу «Формулы-1» корпорации Liberty Media

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«Liberty и FIA намерены сотрудничать, чтобы создать конструктивные отношения, которые на долгое время обеспечат дальнейший успех и развитие «Формулы-1», — говорится в сообщении.

Ранее акционеры Liberty Media одобрили приобретение прав на «Формулу-1». Закрытие сделки по выкупу окончательной доли мажоритарного акционера «королевских гонок» CVC Capital ожидается до конца первого квартала 2017 года. Liberty Media в сентябре выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку.