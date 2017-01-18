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18 января 2017, 21:03 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

FIA одобрила продажу «Формулы-1» корпорации Liberty Media

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила продажу прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» американской корпорации Liberty Media. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление FIA.

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«Liberty и FIA намерены сотрудничать, чтобы создать конструктивные отношения, которые на долгое время обеспечат дальнейший успех и развитие «Формулы-1», — говорится в сообщении.

Ранее акционеры Liberty Media одобрили приобретение прав на «Формулу-1». Закрытие сделки по выкупу окончательной доли мажоритарного акционера «королевских гонок» CVC Capital ожидается до конца первого квартала 2017 года. Liberty Media в сентябре выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку.
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