Гасли будет выступать в Японии и станет третьим пилотом «Ред Булла»
Пилот молодежной программы «Ред Булла» Пьер Гасли продолжит карьеру в Японии. Чемпион GP2 будет выступать в серии «Супер Формула».
— Это большой вызов, но я к нему готов, — цитирует F1i Гасли. — Соревноваться в Японии — это нечто особенное. Я не знаю пока ни эти машины, ни трассы, ни культуру. Все там отличается от того, к чему мы привыкли в Европе. Я повторю путь Стоффеля Вандорна, который в итоге оказался в «Формуле-1». К тому же буду третьим пилотом «Ред Булла». Это даст мне больше опыта.
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