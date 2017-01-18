Гасли будет выступать в Японии и станет третьим пилотом «Ред Булла»

— Это большой вызов, но я к нему готов, — цитирует F1i Гасли. — Соревноваться в Японии — это нечто особенное. Я не знаю пока ни эти машины, ни трассы, ни культуру. Все там отличается от того, к чему мы привыкли в Европе. Я повторю путь Стоффеля Вандорна, который в итоге оказался в «Формуле-1». К тому же буду третьим пилотом «Ред Булла». Это даст мне больше опыта.