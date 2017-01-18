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18 января 2017, 19:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес»: Мы финансово вложились в возвращение Массы в «Уильямс»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команда помогла «Уильямсу» в выплате гонорара Фелипе Массе, чтобы тот передумал уходить из Формулы-1. «Уильямс» соглашался отпустить Валттери Боттаса в «Мерседес», только если получит опытного пилота на замену.

Глава Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> признался что команда помогла <span class=error>Уильямсу</span> в выплате гонорара <span class=error>Фелипе</span> Массе чтобы тот передумал уходить из Формулы-1. <span class=error>Уильямс</span> соглашался отпустить <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> в Мерседес только если получит опытного пилота на замену. Увеличить
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«Очевидно, что мы не можем сделать запрос, не дав ничего взамен. У Клэр Уильямс настоящие способности в бизнесе — как у её отца. Но мы говорили не только о бизнесе. Например, “Уильямсу” был нужен опытный пилот, и было необходимо вернуть Массу. Так что теперь все довольны. И, конечно, мы финансово вложились в возвращение Фелипе», — приводит слова Вольфа F1i.
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