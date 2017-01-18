«Мерседес»: Мы финансово вложились в возвращение Массы в «Уильямс»

«Очевидно, что мы не можем сделать запрос, не дав ничего взамен. У Клэр Уильямс настоящие способности в бизнесе — как у её отца. Но мы говорили не только о бизнесе. Например, “Уильямсу” был нужен опытный пилот, и было необходимо вернуть Массу. Так что теперь все довольны. И, конечно, мы финансово вложились в возвращение Фелипе», — приводит слова Вольфа F1i.