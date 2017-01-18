Вольф: «Мерседес» верит в Боттаса, но в 2018-м будут доступны Алонсо и Феттель
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему команда заключила контракт с Валттери Боттасом только на один год.
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«Мы бы не выбрали Валттери, если бы не думали, что он достаточно хорош, чтобы остаться в команде. Но рынок сейчас очень динамичен. В следующем году будут варианты — молодые пилоты, Себастьян, Фернандо, Валттери, большой выбор. Так что ситуацию надо понять, и Валттери её понимает. В то же время мы уверены, что он может остаться с нами надолго, но надо посмотреть, как пойдёт сезон», — приводит слова Вольфа Motorsport.
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