Вольф: «Мерседес» верит в Боттаса, но в 2018-м будут доступны Алонсо и Феттель

«Мы бы не выбрали Валттери, если бы не думали, что он достаточно хорош, чтобы остаться в команде. Но рынок сейчас очень динамичен. В следующем году будут варианты — молодые пилоты, Себастьян, Фернандо, Валттери, большой выбор. Так что ситуацию надо понять, и Валттери её понимает. В то же время мы уверены, что он может остаться с нами надолго, но надо посмотреть, как пойдёт сезон», — приводит слова Вольфа Motorsport.