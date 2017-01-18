McLaren вернется к оранжевому цвета болида Ф1 в 2017 году

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McLaren близка к крупнейшему изменению ливреи за последние годы на фоне предположений о возвращении команды к историческому оранжевому цвету, сообщает Motorsport.

После ухода своего давнего председателя Рона Денниса команда McLaren вступает в новую эру во главе с новым исполнительным директором Заком Брауном, который желает оживить коллектив из Уокинга.

Браун, который известен как маркетинговый гуру Формулы 1, дает понять, что отныне McLaren будет действовать иначе, включительно с обновленным видом болида. Взяв слово на шоу Autosport International, которое прошло на прошлой неделе, Браун рассказал, что члены команды согласились на изменение ливреи, и намекнул на большие визуальные изменения.

«Мы продемонстрировали ливрею девушкам и парням в McLaren — и все были очень впечатлены нашим будущим», — сказал он. «Пока что мы согласовали только вид. Думаю, что болельщиков поразит, как будет выглядеть болид с технической и визуальной точки зрения».

Слухи по изменению ливреи также были подтверждены уведомлением команды в Twitter, где дата презентации болида была написана оранжевыми цифрами. Презентация состоится 24 февраля.