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18 января 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В ливрею болида «Макларена» может вернуться оранжевый цвет

Команда «Макларен» готовится к серьёзным изменениям в ливрее своего болида.

Ожидается, что в раскраску ливреи вернётся знаковый для команды оранжевый цвет, сообщает Autosport. Источники, близкие к команде, предполагают, что в 2017 году команда может вернуться к оранжевой ливрее, которую использовала в Формуле-1 с 1968 по 1971 год.

Слухи о возможном изменении ливреи подогрела сама команда, недавно опубликовав в «твиттере» сообщение о дате презентации нового болида. На афише дата презентации автомобиля (24.02.2017) выполнена в оранжевом цвете.
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