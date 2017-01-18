Не брат ты мне. Чего ждать Боттасу от Хэмилтона
Конфликт с Алонсо, скрытое напряжение с Баттоном, ссоры с Росбергом — как Хэмилтон вёл себя с напарниками и чего ждать Боттасу?
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Валттери Боттас очень хорошо загадывал желание на Рождество и в январе стал пилотом «Мерседеса». Но сказка может оказаться не такой уж доброй. В команде финна ждёт борьба с Льюисом Хэмилтоном, не только одним из самых быстрых пилотов мира, но и не самым приятным напарником. За десять лет в чемпионате Льюис не раз показывал характер. Так чего ждать Валттери?
Фернандо Алонсо, 2007 год
На дебютный сезон в Ф-1 в напарники Хэмилтону достался двукратный чемпион Фернандо Алонсо. Cмущало ли это британца? Ни чуть.
Пользуясь своей скоростью и давними отношениями с боссом команды Роном Деннисом, Льюис сразу потребовал равноправия. Первый публичный конфликт случился на
Апогея конфликт достиг в квалификации
ФИА мимо эпизода также не прошла: Алонсо получил штраф в пять позиций, отдав Хэмилтону
«Весьма лёгкое наказание», — остался недоволен Льюис.
На
«Я больше не думаю о титуле. Всё решилось за пределами трассы», — сказал Алонсо.
Неудивительно, что оставаться напарниками Льюис и Нандо не могли. Деннис предсказуемо опекал своего юниора и в ноябре Алонсо объявил об уходе. Выжить двукратного чемпиона из команды в свой первый сезон — каково, а?
Хейкки Ковалайнен, 2008−2009 годы
Пришедший на смену Алонсо Хейкки Ковалайнен сразу оказался в сложном положении — Хэмилтон был фаворитом команды и пользовался этим.
«Трудно принять то, что Льюис всегда получает новые детали первым. Я не хотел делать из этого скандал, но было бы приятно хоть раз получить их первым. Хотя бы когда мы уже потеряли шансы на титул», — жаловался Хейкки Telegraph в конце 2009-го.
Однако финн оказался не скандален, а Льюис вдобавок выиграл титул в 2008-м, и его место в команде было непоколебимо.
Финский гонщик приходит в команду Льюиса и оказывается в положении второго номера, выйти из которого ему не удастся. Есть ассоциации?
Дженсон Баттон, 2010−2012 годы
Пожалуй, самые уважительные отношения в карьере Хэмилтона. Баттон пришёл в команду действующим чемпионом мира, соотечественником Льюиса и «Макларена», опытным пилотом, о котором у всех хорошее мнение. Вдобавок, в «Макларене» остро нуждались в восстановлении имиджа и старательно создавали пилотам образ хорошо ладящей пары.
До открытого конфликта дело так и не дошло, хотя и друзьями Льюис с Дженсоном не стали. «Мы вообще не проводим времени вместе. Так проще всего», — объяснял Баттон Daily Mail.
Искра не зажглась, даже когда Баттон случайно спровоцировал аварию и сход Хэмилтона на
Единственный намёк на публичный конфликт возник, когда… Хэмилтон подумал, что напарник отписался от него в «твиттере». «Думал, мы уважаем друг друга, три года пробыв напарниками. Но он явно нет», — написал Льюис в той же соцсети.
А позднее выяснилось, что Баттон никогда и не подписывался на партнёра. Хэмилтон ошибку заметил и признал, однако момент вышел показательным. Кажется, за ширмой дружелюбия всё было не так просто.
Нико Росберг, 2013−2016 годы
Казалось бы, идеальный рецепт хорошей пары пилотов — взять друзей детства и предоставить им равные условия. Тото Вольф и Ники Лауда сделали всё, чтобы команда избежала конфликтов, но их усилия пошли прахом.
Отношения Росберга и Хэмилтон испортились сразу же, как только «Мерседес» смог побеждать. Первая эскалация произошла в Спа-2014, когда Нико на втором круге задел Льюиса, проткнув ему колесо и повредив себе крыло. Росберг, в итоге, финишировал вторым и возглавил чемпионат, а Льюис долго требовал у команды схода, а затем спешно покинул автодром — справиться с эмоциями у будущего чемпиона не получилось.
Дальше конфликт шёл по нарастающей: «Мерседес» продолжал доминировать, а пилоты признавали, что ни о какой дружбе говорить уже нельзя.
В 2015-м Льюис начал вести себя максимально жёстко, при случае вытесняя напарника с трассы. Нико терпел и вчистую проиграл чемпионат — воспоминания об осуждении команды после Спа ещё были сильны. Однако в 2016-м немец пересмотрел свой подход.
Выиграв четыре гонки подряд, Росберг поставил Хэмилтона в трудное положение, в Барселоне оба были готовы идти до конца, но не прошли и километра, столкнувшись на старте. Спохватившись, боссы «Мерседеса» устроили большое разбирательство, запретив гонщикам так себя вести. Тем не менее, последовала новая стычка на последнем круге в Австрии.
И всё же конфликт удалось перевести в словесную плоскость. Но даже когда Нико завершил карьеру, Льюис не удержался и намекнул, что немец просто струсил сразиться с ним вновь.
Когда на кону большие ставки, даже старая дружба может не спасти отношения. Что уж говорить о двух малознакомых людях, которым предстоит делить подиум?
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