Не брат ты мне. Чего ждать Боттасу от Хэмилтона

Валттери Боттас очень хорошо загадывал желание на Рождество и в январе стал пилотом «Мерседеса». Но сказка может оказаться не такой уж доброй. В команде финна ждёт борьба с Льюисом Хэмилтоном, не только одним из самых быстрых пилотов мира, но и не самым приятным напарником. За десять лет в чемпионате Льюис не раз показывал характер. Так чего ждать Валттери?

Фернандо Алонсо, 2007 год

На дебютный сезон в Ф-1 в напарники Хэмилтону достался двукратный чемпион Фернандо Алонсо. Cмущало ли это британца? Ни чуть.



Пользуясь своей скоростью и давними отношениями с боссом команды Роном Деннисом, Льюис сразу потребовал равноправия. Первый публичный конфликт случился на Гран-при Монако, когда после гонки британец заявил, что «Макларен» испортил его стратегию в пользу Алонсо. ФИА пропустить такого не могла и провела расследование — никаких следов командных приказов в федерации не нашли. Но осадочек, как говорится, остался.



Апогея конфликт достиг в квалификации Гран-при Венгрии. Сначала Хэмилтон не пропустил Алонсо на трассе, помешав испанцу пройти быстрый круг. А затем Фернандо, всё же опередивший Льюиса, заблокировал напарника в боксах и не дал тому провести решающую попытку. Хэмилтон тут же связался с Деннисом, и разговор вышел не из приятных — Рон в ярости швырнул на землю гарнитуру.



ФИА мимо эпизода также не прошла: Алонсо получил штраф в пять позиций, отдав Хэмилтону поул-позишн, а «Макларен» лишили очков в Кубке конструкторов.



«Весьма лёгкое наказание», — остался недоволен Льюис.



На Гран-при Японии борьбы между напарниками не было — Алонсо рано сошёл. Но от конфликта это их не уберегло. Льюис выиграл гонку, но после финиша ФИА начала расследование его опасного вождения под сейфти-каром: Льюис, якобы, оттормозил Уэббера и в того въехал Феттель. Однако наказания не последовало.



«Я больше не думаю о титуле. Всё решилось за пределами трассы», — сказал Алонсо.



Неудивительно, что оставаться напарниками Льюис и Нандо не могли. Деннис предсказуемо опекал своего юниора и в ноябре Алонсо объявил об уходе. Выжить двукратного чемпиона из команды в свой первый сезон — каково, а?



Хейкки Ковалайнен, 2008−2009 годы

Пришедший на смену Алонсо Хейкки Ковалайнен сразу оказался в сложном положении — Хэмилтон был фаворитом команды и пользовался этим.



«Трудно принять то, что Льюис всегда получает новые детали первым. Я не хотел делать из этого скандал, но было бы приятно хоть раз получить их первым. Хотя бы когда мы уже потеряли шансы на титул», — жаловался Хейкки Telegraph в конце 2009-го.



Однако финн оказался не скандален, а Льюис вдобавок выиграл титул в 2008-м, и его место в команде было непоколебимо.



Финский гонщик приходит в команду Льюиса и оказывается в положении второго номера, выйти из которого ему не удастся. Есть ассоциации?

Дженсон Баттон, 2010−2012 годы

Пожалуй, самые уважительные отношения в карьере Хэмилтона. Баттон пришёл в команду действующим чемпионом мира, соотечественником Льюиса и «Макларена», опытным пилотом, о котором у всех хорошее мнение. Вдобавок, в «Макларене» остро нуждались в восстановлении имиджа и старательно создавали пилотам образ хорошо ладящей пары.



До открытого конфликта дело так и не дошло, хотя и друзьями Льюис с Дженсоном не стали. «Мы вообще не проводим времени вместе. Так проще всего», — объяснял Баттон Daily Mail.



Искра не зажглась, даже когда Баттон случайно спровоцировал аварию и сход Хэмилтона на Гран-при Канады-2011: «Я очень сожалею. Просто не видел, что он там. А он одним из первых поздравил меня с победой», — заявил Дженсон.



Единственный намёк на публичный конфликт возник, когда… Хэмилтон подумал, что напарник отписался от него в «твиттере». «Думал, мы уважаем друг друга, три года пробыв напарниками. Но он явно нет», — написал Льюис в той же соцсети.



А позднее выяснилось, что Баттон никогда и не подписывался на партнёра. Хэмилтон ошибку заметил и признал, однако момент вышел показательным. Кажется, за ширмой дружелюбия всё было не так просто.

Нико Росберг, 2013−2016 годы

Казалось бы, идеальный рецепт хорошей пары пилотов — взять друзей детства и предоставить им равные условия. Тото Вольф и Ники Лауда сделали всё, чтобы команда избежала конфликтов, но их усилия пошли прахом.



Отношения Росберга и Хэмилтон испортились сразу же, как только «Мерседес» смог побеждать. Первая эскалация произошла в Спа-2014, когда Нико на втором круге задел Льюиса, проткнув ему колесо и повредив себе крыло. Росберг, в итоге, финишировал вторым и возглавил чемпионат, а Льюис долго требовал у команды схода, а затем спешно покинул автодром — справиться с эмоциями у будущего чемпиона не получилось.



Дальше конфликт шёл по нарастающей: «Мерседес» продолжал доминировать, а пилоты признавали, что ни о какой дружбе говорить уже нельзя.

В 2015-м Льюис начал вести себя максимально жёстко, при случае вытесняя напарника с трассы. Нико терпел и вчистую проиграл чемпионат — воспоминания об осуждении команды после Спа ещё были сильны. Однако в 2016-м немец пересмотрел свой подход.



Выиграв четыре гонки подряд, Росберг поставил Хэмилтона в трудное положение, в Барселоне оба были готовы идти до конца, но не прошли и километра, столкнувшись на старте. Спохватившись, боссы «Мерседеса» устроили большое разбирательство, запретив гонщикам так себя вести. Тем не менее, последовала новая стычка на последнем круге в Австрии.



И всё же конфликт удалось перевести в словесную плоскость. Но даже когда Нико завершил карьеру, Льюис не удержался и намекнул, что немец просто струсил сразиться с ним вновь.



Когда на кону большие ставки, даже старая дружба может не спасти отношения. Что уж говорить о двух малознакомых людях, которым предстоит делить подиум?