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https://sport.mail.ru/news/formula1/28466706/
18 января 2017, 12:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо не боится конкуренции с Вандорном

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не опасается конкуренции со стороны новобранца британской команды Стоффеля Вандорна.

«Я помню, когда вернулся в “Рено”, то моим напарником там был Нельсиньо Пике. Затем пришёл Ромен Грожан, который также должен был быть очень быстрым, но не был быстрее. То же самое произошло в “Феррари” с Фелипе Массой. Он выступал за “Феррари” на протяжении многих лет, и он не был быстрее меня. После был Кими Райкконен, который является чемпионом мира, но и он не был быстрее. Давайте посмотрим, что произойдёт на то раз. Я не беспокоюсь и не боюсь.

Вандорн не будет сейчас бороться со мной за титул, поэтому у нас немного другая цель. Мы должны бороться, но в то же время и работать вместе, чтобы помочь команде сделать этот сложный период как можно более коротким. Он очень хороший пилот, который станет для команды глотком свежего воздуха. Он очень талантлив, что продемонстрировал в GP2 и японской Супер Формуле в прошлом году», — приводит слова Алонсо AS.
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