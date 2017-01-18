Алонсо не боится конкуренции с Вандорном

«Я помню, когда вернулся в “Рено”, то моим напарником там был Нельсиньо Пике. Затем пришёл Ромен Грожан, который также должен был быть очень быстрым, но не был быстрее. То же самое произошло в “Феррари” с Фелипе Массой. Он выступал за “Феррари” на протяжении многих лет, и он не был быстрее меня. После был Кими Райкконен, который является чемпионом мира, но и он не был быстрее. Давайте посмотрим, что произойдёт на то раз. Я не беспокоюсь и не боюсь.



Вандорн не будет сейчас бороться со мной за титул, поэтому у нас немного другая цель. Мы должны бороться, но в то же время и работать вместе, чтобы помочь команде сделать этот сложный период как можно более коротким. Он очень хороший пилот, который станет для команды глотком свежего воздуха. Он очень талантлив, что продемонстрировал в GP2 и японской Супер Формуле в прошлом году», — приводит слова Алонсо AS.