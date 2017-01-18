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18 января 2017, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ковалайнен предлагал себя «Уильямсу» в качестве замены Боттасу

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен признался, что предлагал свои услуги команде «Уильямс», когда стало известно, что британскую конюшню покинет Валттери Боттас в связи с переходом в «Мерседес».

Место Боттаса в «Уильямсе» занял Фелипе Масса, ранее объявивший о завершении карьеры.

«Да, я отправил Клэр Уильямс электронное письмо. Я в нём написал: “Если вам нужен пилот, то я доступен”. Однако у них, вероятно, были другие планы. Вероятно, многие пилоты написали подобные письма», — цитирует Ковалайнена финский канал MTV.
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