Ковалайнен предлагал себя «Уильямсу» в качестве замены Боттасу
Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен признался, что предлагал свои услуги команде «Уильямс», когда стало известно, что британскую конюшню покинет Валттери Боттас в связи с переходом в «Мерседес».
Место Боттаса в «Уильямсе» занял Фелипе Масса, ранее объявивший о завершении карьеры.
«Да, я отправил Клэр Уильямс электронное письмо. Я в нём написал: “Если вам нужен пилот, то я доступен”. Однако у них, вероятно, были другие планы. Вероятно, многие пилоты написали подобные письма», — цитирует Ковалайнена финский канал MTV.
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