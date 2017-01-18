Ковалайнен предлагал себя «Уильямсу» в качестве замены Боттасу

Место Боттаса в «Уильямсе» занял Фелипе Масса, ранее объявивший о завершении карьеры.



«Да, я отправил Клэр Уильямс электронное письмо. Я в нём написал: “Если вам нужен пилот, то я доступен”. Однако у них, вероятно, были другие планы. Вероятно, многие пилоты написали подобные письма», — цитирует Ковалайнена финский канал MTV.