Вандорн: Хотелось бы, чтобы первая гонка сезона прошла уже завтра
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн надеется, что болид британской команды в сезоне-2017 будет конкурентоспособен.
«Трудно сказать (насколько конкурентоспособен будет болид. — Прим. “Чемпионата”). Слишком рано судить об этом. В любом случае “Макларен” прогрессирует. Последние два сезона были нелёгкими для “Хонды” (поставщик моторов и партнёр “Макларена”), но мы сделали значительный шаг вперёд и надеемся на продолжение позитивной тенденции. Надеюсь, что машина будет конкурентоспообна и мы будем бороться за
Я чувствую, что готов. Я в отличной форме, и зима уже мне кажется слишком долгой. Я хотел бы, чтобы первая гонка состоялась уже завтра», — цитирует Вандорна Derniere Heure.
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