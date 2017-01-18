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18 января 2017, 11:07 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Акционеры корпорации Liberty Media одобрили выкуп оставшихся акций «Формулы-1»

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Американская корпорация Liberty Media до конца первого квартала 2017 года полностью выкупит права на чемпионат «Формулы-1», сообщается в релизе компании.

Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, ранее уже приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. Еще до сделки генеральный промоутер «Королевских гонок» Берни Экклстоун заявил, что при продаже контрольного пакета акций он останется во главе «Формулы-1», так как потенциальный покупатель предложил ему контракт сроком на три года. В октябре в СМИ сообщалось, что бывший руководитель команды «Мерседес» Росс Браун сменит Экклстоуна на посту управляющего чемпионатом, однако затем Браун опроверг эту информацию.

Во вторник на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. Сообщается, что данная сделка будет завершена после получения одобрения от Международной автомобильной федерации (FIA).
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