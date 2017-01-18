Акционеры Liberty Media проголосовали за завершение сделки по приобретению Ф-1

17 января состоялось заседание, на котором акционеры Liberty Media проголосовали за завершение покупки Формулы-1 и смену названия компании на Formula One Group, сообщает NBS Sports.



Отметим, что на данный момент приобретение прав на Ф-1 американской компанией остаётся условным. На 18 января ФИА запланировано проведение внеочередного собрания членов Международного совета по автоспорту, на котором, вероятнее всего, состоится окончательное голосование по поводу продажи прав на Формулу-1.