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18 января 2017, 9:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Акционеры Liberty Media проголосовали за завершение сделки по приобретению Ф-1

Компания Liberty Media сделала ещё один шаг вперёд на пути к приобретению Формулы-1.

17 января состоялось заседание, на котором акционеры Liberty Media проголосовали за завершение покупки Формулы-1 и смену названия компании на Formula One Group, сообщает NBS Sports.

Отметим, что на данный момент приобретение прав на Ф-1 американской компанией остаётся условным. На 18 января ФИА запланировано проведение внеочередного собрания членов Международного совета по автоспорту, на котором, вероятнее всего, состоится окончательное голосование по поводу продажи прав на Формулу-1.
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