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17 января 2017, 23:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» может перейти на моторы «Хонда» в 2018 году

«Хонда» может получить второго клиента по моторам в Формуле-1 в 2018 году, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, это будет команда «Заубер».

Другие команды Формулы-1 имеют крепкие контракты на поставку двигателей, а у «Заубер» такого контракта нет. Команда в 2017 году будет использовать прошлогодние моторы «Феррари».

На данный момент у «Хонды» только один клиент — команда «Макларен».

Если же в «Заубере» решат перейти на моторы «Хонда», о контракте будет объявлено совсем скоро, поскольку информация о моторе используется командой при начале работы над болидом следующего года.
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