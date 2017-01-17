Росберг: Боттас очень хорошо впишется в коллектив «Мерседеса»

«Я знал, что о контракте с Валттери Боттасом скоро объявят, конечно, смотрел трансляцию из Брэкли. Считаю, что это отличные новости, рад, что в команде нашли прекрасное решение. Я не сомневаюсь, что Боттас очень хорошо впишется в коллектив и справится с задачей. В этом сезоне я буду сидеть перед телевизором и смотреть за борьбой на трассе. Интересно будет увидеть, как Боттас будет соперничать с Льюисом Хэмилтоном, одним из лучших гонщиков в Формуле-1», — рассказал Росберг перед церемонией компании IWC, которая производит часы.