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17 января 2017, 20:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: Боттас очень хорошо впишется в коллектив «Мерседеса»

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал подписание контракта команды с финским пилотом Валттери Боттасом.

«Я знал, что о контракте с Валттери Боттасом скоро объявят, конечно, смотрел трансляцию из Брэкли. Считаю, что это отличные новости, рад, что в команде нашли прекрасное решение. Я не сомневаюсь, что Боттас очень хорошо впишется в коллектив и справится с задачей. В этом сезоне я буду сидеть перед телевизором и смотреть за борьбой на трассе. Интересно будет увидеть, как Боттас будет соперничать с Льюисом Хэмилтоном, одним из лучших гонщиков в Формуле-1», — рассказал Росберг перед церемонией компании IWC, которая производит часы.
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