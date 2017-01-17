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17 января 2017, 15:17 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Боттас даст бой Хэмилтону

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что новичок команды Валттери Боттас сможет побороться с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис, вероятно, лучший гонщик в мире на данный момент. Такой талантливый, такой быстрый, и если у него всё складывается, он почти непобедим. Но у Валттери есть всё необходимое, и мы пока не видели его в машине, способной бороться за титул, это другой шаг. Одни пилоты развиваются в верном направлении, другие нет, и я думаю, что Валттери точно даст Льюису бой», — приводит слова Вольфа ESPN.
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