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https://sport.mail.ru/news/formula1/28455768/
17 января 2017, 14:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший: Я зол на то, что не двигаюсь вперёд

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший признался, что злится из-за того, что остался в нынешней команде и не получил повышения.

«Это тяжело. Трудно провести в Формуле-1 такой год, какой я провёл. Вот почему я зол на то, что не двигаюсь вперёд. У нас было очень интересное предложение от “Рено”, которое в итоге мы отклонили вместе с “Ред Булл”.

Такова жизнь. Проведи я подобный сезон в любой другой год, думаю, получил бы место в “Ред Булл”. Но сейчас в команде нет мест, и они довольны своими пилотами. Иногда Формулу-1 трудно понять. Я просто должен быть терпеливым, и всё придёт», — цитирует Сайнса F1 Today.
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