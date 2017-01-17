Сайнс-младший: Я зол на то, что не двигаюсь вперёд

«Это тяжело. Трудно провести в Формуле-1 такой год, какой я провёл. Вот почему я зол на то, что не двигаюсь вперёд. У нас было очень интересное предложение от “Рено”, которое в итоге мы отклонили вместе с “Ред Булл”.



Такова жизнь. Проведи я подобный сезон в любой другой год, думаю, получил бы место в “Ред Булл”. Но сейчас в команде нет мест, и они довольны своими пилотами. Иногда Формулу-1 трудно понять. Я просто должен быть терпеливым, и всё придёт», — цитирует Сайнса F1 Today.