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17 января 2017, 14:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Дал инженерам отдохнуть от меня на праздники

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о ходе подготовки к новому сезону.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> рассказал о ходе подготовки к новому сезону. Увеличить
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«Почти сразу по окончанию сезона-2016 я начал думать о подготовке к этому году. Мы с тренером находили время поработать даже по ходу рождественских праздников. Работа никогда не прекращалась.

Я тренируюсь в Монако, там теперь моя база, потому, что мы знаем все лучшие места для бега и всё такое. Мне там комфортно. Но я провёл несколько дней отпуска в Европе.

Я плотно общаюсь с инженерами, так что дал им отдохнуть от меня на Рождество и Новый год. Но с тех пор мы на связи и приятно знать, что на базе идёт обильная работа. Я уже провёл подгонку сиденья, но думаю, что нам надо будет его проверить, так как я ел чуть больше", — цитирует Квята пресс-служба команды.
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