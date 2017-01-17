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17 января 2017, 14:19 | Авто/мото: Формула-1 | УНИАН

Улицу в Ницце назвали в честь погибшего пилота «Формулы-1»

Имя Жюля Бьянки увековечено в родном городе.

Имя <span class=error>Жюля</span> <span class=error>Бьянки</span> увековечено в родном городе. Увеличить
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В родном городе французского гонщика Жюля Бьянки появилась улица, названная его именем, сообщает Motorsport со ссылкой на издание Nice Matin.

Официальное мероприятие в честь этого события пройдет в Ницце в следующий понедельник.

Гонщик Формулы 1 Жюль Бьянки скончался 17 июля 2015 года от травм, полученных годом ранее на Гран При Японии. Этот случай стал первым фатальным инцидентом после трагической аварии Айртона Сенны на Гран При Сан-Марино в 1994 году.
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