Улицу в Ницце назвали в честь погибшего пилота «Формулы-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В родном городе французского гонщика Жюля Бьянки появилась улица, названная его именем, сообщает Motorsport со ссылкой на издание Nice Matin.

Официальное мероприятие в честь этого события пройдет в Ницце в следующий понедельник.