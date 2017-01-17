Улицу в Ницце назвали в честь погибшего пилота «Формулы-1»
Имя Жюля Бьянки увековечено в родном городе.
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В родном городе французского гонщика Жюля Бьянки появилась улица, названная его именем, сообщает Motorsport со ссылкой на издание Nice Matin.
Официальное мероприятие в честь этого события пройдет в Ницце в следующий понедельник.
Гонщик Формулы 1 Жюль Бьянки скончался 17 июля 2015 года от травм, полученных годом ранее на Гран При Японии. Этот случай стал первым фатальным инцидентом после трагической аварии Айртона Сенны на Гран При
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