Ньюи: «Рено» сделает хороший шаг вперёд со своим мотором

«Мощность станет важнее потому, что сцепление так велико, что процент дистанции, пройденной на полном газу, вырастет.



Думаю, “Рено” сейчас движется в верном направлении. Два года назад они за зиму не добились прогресса — даже слегка откатились назад по сравнению с первым годом гибридных моторов. В прошлом году они добились хорошего прогресса по ходу сезона, оставшись позади “Мерседеса” и “Феррари”, но сокращая разрыв.



Они много работали зимой. Я знаю их показатели, и это хороший шаг вперёд. Но, как и всегда, мы не знаем, как идут дела у конкурентов», — цитирует Ньюи Motorsport.