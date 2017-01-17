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17 января 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ньюи: «Рено» сделает хороший шаг вперёд со своим мотором

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что «Рено» улучшит свой мотор в 2017 году в сравнении с прошлым сезоном.

«Мощность станет важнее потому, что сцепление так велико, что процент дистанции, пройденной на полном газу, вырастет.

Думаю, “Рено” сейчас движется в верном направлении. Два года назад они за зиму не добились прогресса — даже слегка откатились назад по сравнению с первым годом гибридных моторов. В прошлом году они добились хорошего прогресса по ходу сезона, оставшись позади “Мерседеса” и “Феррари”, но сокращая разрыв.

Они много работали зимой. Я знаю их показатели, и это хороший шаг вперёд. Но, как и всегда, мы не знаем, как идут дела у конкурентов», — цитирует Ньюи Motorsport.
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