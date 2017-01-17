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17 января 2017, 12:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Боттас мало говорит и много работает. Он подходит «Мерседесу»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что Валттери Боттас полностью подойдёт команде.

«Боттас — лучший вариант. Я верю, что он может ехать также быстро, как Росберг. Вот почему мы начинаем новый сезон с ним и с Хэмилтоном. Мы искали пилота, который нам подходит. До сих пор у нас всегда были два гонщика, способные бороться за титул чемпиона. Нико и Льюис были хорошим примером этого, они сражались нос к носу. Иногда впереди был один, иногда другой.

В последние три года мы выиграли всё, что могли. Вот почему мы выбрали Боттаса — он даст команде скорость и опыт. Он спокойный финн, и это мне в нём нравится. Он не много говорит, но много работает. Мы с Тото давно его знаем, и я думаю, что он подходит команде», — цитирует Лауду Motorsport.
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