Вольф перестал быть менеджером Боттаса

Вольф работал с Боттасом во время его выступления за «Уильямс», но сложил полномочия после того, как финн перешёл в «Мерседес».



О переходе Боттаса было объявлено 16 января. В «Мерседесе» он занял место Нико Росберг, который завершил карьеру после завоевания чемпионского титула в сезоне-2016.