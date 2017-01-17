Вольф перестал быть менеджером Боттаса
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф перестал быть менеджером новичка команды Валттери Боттаса, сообщает Sky Sports.
Вольф работал с Боттасом во время его выступления за «Уильямс», но сложил полномочия после того, как финн перешёл в «Мерседес».
О переходе Боттаса было объявлено 16 января. В «Мерседесе» он занял место Нико Росберг, который завершил карьеру после завоевания чемпионского титула в сезоне-2016.
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