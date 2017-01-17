Боттас: Титул чемпиона теперь единственная цель для меня

«Титул чемпиона теперь единственная цель для меня.



Я пытаюсь занять большое место — в прошлом году Нико Росберг стал чемпионом, а “Мерседес” выиграл Кубок конструкторов, но я полностью готов. Я сделаю всё, что могу, чтобы показывать скорость с первых же тестов, с самой первой гонки.



Если на меня кто-то и давит, то это я. Я очень боевой парень и всегда ставлю себе высокие цели», — приводит слова Боттаса F1 Today.