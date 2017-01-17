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17 января 2017, 11:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Титул чемпиона теперь единственная цель для меня

Новичок «Мерседеса» Валттери Боттас нацелен на завоевание чемпионского титула.

Новичок Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> нацелен на завоевание чемпионского титула. Увеличить
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«Титул чемпиона теперь единственная цель для меня.

Я пытаюсь занять большое место — в прошлом году Нико Росберг стал чемпионом, а “Мерседес” выиграл Кубок конструкторов, но я полностью готов. Я сделаю всё, что могу, чтобы показывать скорость с первых же тестов, с самой первой гонки.

Если на меня кто-то и давит, то это я. Я очень боевой парень и всегда ставлю себе высокие цели», — приводит слова Боттаса F1 Today.
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