Боттас: Титул чемпиона теперь единственная цель для меня
Новичок «Мерседеса» Валттери Боттас нацелен на завоевание чемпионского титула.
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«Титул чемпиона теперь единственная цель для меня.
Я пытаюсь занять большое место — в прошлом году Нико Росберг стал чемпионом, а “Мерседес” выиграл Кубок конструкторов, но я полностью готов. Я сделаю всё, что могу, чтобы показывать скорость с первых же тестов, с самой первой гонки.
Если на меня
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