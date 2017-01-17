Матешиц считает, что «Ред Булл» слишком сильно полагался на Квята

Весной 2016 года после двух аварий на старте Гран-при России Квят потерял место в «Ред Булл» и был переведён в «Торо Россо», поменявшись местами с Максом Ферстаппеном.



«Карлос Сайнс сильно прибавил, а перед Даниилом Квятом мы виноваты, поскольку слишком сильно полагались на него. Пьер Гасли пока будет младшим запасным пилотом и поработает на симуляторе», — приводит слова Матешица Speedweek.