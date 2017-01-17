Матешиц считает, что «Ред Булл» слишком сильно полагался на Квята
Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц считает, что его команда слишком сильно полагалась на Даниила Квята.
Весной 2016 года после двух аварий на старте
«Карлос Сайнс сильно прибавил, а перед Даниилом Квятом мы виноваты, поскольку слишком сильно полагались на него. Пьер Гасли пока будет младшим запасным пилотом и поработает на симуляторе», — приводит слова Матешица Speedweek.
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