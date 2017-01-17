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17 января 2017, 9:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Матешиц считает, что «Ред Булл» слишком сильно полагался на Квята

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц считает, что его команда слишком сильно полагалась на Даниила Квята.

Весной 2016 года после двух аварий на старте Гран-при России Квят потерял место в «Ред Булл» и был переведён в «Торо Россо», поменявшись местами с Максом Ферстаппеном.

«Карлос Сайнс сильно прибавил, а перед Даниилом Квятом мы виноваты, поскольку слишком сильно полагались на него. Пьер Гасли пока будет младшим запасным пилотом и поработает на симуляторе», — приводит слова Матешица Speedweek.
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