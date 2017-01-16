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16 января 2017, 23:17 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Тото Вольфф: «Мерседес» уверен в способностях Боттаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что новичок команды Валттери Боттас в ближайшие недели будет проходить адаптацию. Бывший пилот «Уильямса» заменил в «Мерседесе» чемпиона мира-2016 Нико Росберга.

— Мы уверены в способностях Валттери, — цитирует Autosport Вольффа. — Это одна из причин, по которым мы обратили на него внимание зимой. Следующие недели будут очень насыщенными, так как нам нужно построить отношения таким образом, чтобы Валттери понял команду и машину. Его нужно интегрировать в команду. Я уверен, что он будет отдавать всего себя команде.

Это интересный вызов, который освежает «Мерседес», образовывая новую динамику между напарниками по команде. Кроме того, мы усиленно работаем над тем, чтобы дать Льюису и Валттери хорошую машину.
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