Тото Вольфф: «Мерседес» уверен в способностях Боттаса

— Мы уверены в способностях Валттери, — цитирует Autosport Вольффа. — Это одна из причин, по которым мы обратили на него внимание зимой. Следующие недели будут очень насыщенными, так как нам нужно построить отношения таким образом, чтобы Валттери понял команду и машину. Его нужно интегрировать в команду. Я уверен, что он будет отдавать всего себя команде.

Это интересный вызов, который освежает «Мерседес», образовывая новую динамику между напарниками по команде. Кроме того, мы усиленно работаем над тем, чтобы дать Льюису и Валттери хорошую машину.