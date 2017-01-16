«Мерседес» нашел замену Росбергу

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Сразу три команды «Формулы-1» окончательно укомплектовали свои составы на следующий сезон. «Мерседес», «Уильямс» и «Заубер» назвали имена пилотов, которые проведут за рулем их болидов чемпионат-2017. Особых неожиданностей не произошло. Теперь осталось дождаться только новостей от «Манора» — будет ли команда жить, и если будет, то кто будет за нее выступать.

БОТТАС СЯДЕТ В ЧЕМПИОНСКИЙ БОЛИД

Вместе с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе» будет выступать 27-летний финн Валттери Боттас. Его контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Финский гонщик, который с 2013 года выступал за «Уильямс», имел с британской командой контракт и на текущий год, но неожиданное решение чемпиона мира Нико Росберга завершить карьеру вынудило немецкую команду искать срочную замену.

У «Мерседеса» было несколько вариантов, но Тото Вольфф и Ники Лауда решили остановиться на опытном Боттасе. Тем более, что Вольфф является одним из его менеджеров. В завершившемся сезоне финский пилот выступал не так ярко, но своего напарника Фелипе Массу просто разгромил и в чемпионате пилотов, и в квалификациях.

Почему контракт на один сезон — тоже понятно. Валттери дали шанс за рулем чемпионского болида. Если руководство команды его результаты устроят, то опция продления контракта наверняка будет активирована. Тут все зависит от того, как именно трактовать слово «устроят». Чемпионский титул, понятно, гарантирует Боттасу дальнейшее сотрудничество с «Мерседесом», но это из области фантастики. А вот регулярное попадание на подиум или места, которые вкупе с результатами Хэмилтона вновь обеспечат команде Кубок конструкторов — вполне реальная перспектива.

Надо учитывать еще и то, что по окончании сезона-2017 завершатся контракты у нескольких звездных пилотов. Например, у Себастьяна Феттеля. В общем, «Мерседес» постарался избежать даже малейшего риска и выбрал самый надежный со всех точек зрения вариант.

МАССА УШЕЛ СО СЛЕЗАМИ. ВЕРНУЛСЯ С УЛЫБКОЙ

На «Гран-при Бразилии"-2016 Фелипе Масса попрощался с «Формулой-1», хотя формально провел еще одну гонку в Абу-Даби и только после этого ушел. Он не скрывал тогда своих слез, а болельщики на трибунах «Интерлагоса» устроили ему настоящую овацию. Интересно, повторится ли теперь столь же трогательное прощание, или все, что будет в нынешнем году, таким же искренним уже не получится?

Ведь Фелипе Масса не ушел, а подписал контракт на один сезон с… «Уильямсом». Клэр Уильямс уговорила его изменить решение об уходе и помочь команде, которая после ухода Боттаса осталась без опытных пилотов. Начинать сезон с юным дебютантом Лэнсом Строллом и кем-то с наспех подписанным контрактом — рискованное дело. Особенно с учетом изменений в регламенте.

Вот Масса и согласился, подчеркнув, что ни одна другая команда не убедила бы его вернуться. Что ж, посмотрим на мотивацию и форму Фелипе, который проведет в «Формуле-1» свой 15-й сезон. Утверждать, что он станет для бразильца последним в «Королевских гонках», теперь уже вряд ли возможно. Еще не успело забыться его трогательное прощание.

ПИЛОТ «МЕРСЕДЕСА» ПОРАБОТАЕТ С «ФЕРРАРИ»

Наконец, еще один ожидавшийся переход — 22-летний протеже «Мерседеса» Паскаль Верляйн проведет следующий сезон в швейцарском «Заубере». Немецкой команде наверняка пришлось немало поработать над тем, чтобы посадить своего пилота в болид, на котором будет стоять силовая установка «Феррари».

Правда, итальянцы ничем не рискуют, поскольку «Заубер» поедет на двигателях модификации 2016 года и почувствуют себя в шкуре «Торо Россо». Впервые в истории «Заубер» оказался в такой ситуации — в эпоху шестицилиндровых турбомоторов он всегда получал новые агрегаты, но сложное финансовое положение в прошлом году не оставило Монише Кальтенборн никакого выбора. И дело даже не в отсутствии средств на момент заключения нового контракта с «Феррари», а в задержках в работе над автомобилем 2017 года.

Паскаль Верляйн станет напарником шведа Магнуса Эрикссона и получит возможность в новой команде доказать свою состоятельность. Контракт подписан на один сезон, который может стать решающим для Паскаля в плане дальнейшего развития карьеры. В «Маноре», за который немец выступал в 2016-м, он был сильнее и Рио Харьянто, и Эстебана Окона. Верляйн, кстати, заработал для «Манор» единственное зачетное очко на «Гран-при Австрии», и долгое время этот балл позволял бывшей «Марусе» опережать «Заубер» в Кубке конструкторов. Вплоть до Гран-при Бразилии, когда Фелипе Наср помог швейцарцам уйти с последнего места.

Бразильцу Насру, кстати, этот подвиг не помог подписать новый контракт. В лучшем случае он может оказаться в «Маноре», если команда согласится с предложениями потенциального инвестора и подтвердит свое участие в сезоне-2017.

СОСТАВЫ КОМАНД «ФОРМУЛЫ-1» НА СЕЗОН-2017

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (Великобритания), Вальттери Боттас (Финляндия)

«Ред Булл»: Даниэль Риккьярдо (Австралия), Макс Ферстаппен (Нидерланды)

«Феррари»: Себастьян Феттель (Германия), Кими Райкконен (Финляндия)

«Форс Индия»: Серхио Перес (Мексика), Эстебан Окон (Франция)

«Уильямс»: Фелипе Масса (Бразилия), Лэнс Стролл (Канада)

«Макларен»: Фернандо Алонсо (Испания), Стоффель Вандорн (Бельгия)

«Торо Россо»: Карлос Сайнс (Испания), Даниил КВЯТ (Россия)

«Хаас»: Ромэн Грожан (Франция), Кевин Магнуссен (Дания)

«Рено»: Нико Хюлькенберг (Германия), Джолион Палмер (Великобритания)

«Заубер»: Магнус Эрикссон (Швеция), Паскаль Верляйн (Германия)

«Манор"*: Эстебан Гутьеррес (Мексика), Рио Харьянто (Индонезия), Фелипе Наср (Бразилия)

* — участие команды в чемпионате-2017 еще не подтверждено.