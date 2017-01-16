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16 января 2017, 19:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг станет послом «Мерседеса»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг в 2017 году будет послом «Мерседеса». Немецкий гонщик объявил о завершении карьеры в конце 2016 года после завоевания чемпионского титула. После этого Росберг не говорил о своих ближайших планах.

17 января Росберг вступит в новую должность и посетит спонсорский вечер в Швейцарии, где будет отвечать на вопросы вместе со своим бывшим партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном, сообщает Motorsport.

Сегодня, 16 января, было объявлено, что оставленное Росбергом место гонщика займёт Валттери Боттас.
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Команда «Ф-1» «Уильямс» объявила об уходе Боттаса в «Мерседес» и о возвращении Массы

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Уильямс» на своем официальном сайте объявила об уходе финского гонщика Вальттери Боттаса в «Мерседес» и о возвращении в команду в связи с данным переходом бразильца Фелипе Массы, который по окончании сезона-2016 завершил карьеру.
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