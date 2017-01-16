Пилот Масса, возобновивший карьеру в «Ф-1», заявил, что не утратил страсти к гонкам
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Бразильский пилот Фелипе Масса, возобновивший карьеру в «Формуле-1», заявил, что не утратил страсти к гонкам.
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Масса, с 2014 года выступавший в составе команды «Уильямс», по окончании сезона-2016 объявил о завершении карьеры. Однако после того, как неожиданно об уходе из гонок заявил ставший в 2016 году чемпионом немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг, в СМИ поползли слухи о том, что финн Вальттери Боттас может перейти из «Уильямс» в «Мерседес», а Масса — возобновить карьеру и вернуться в «Уильямс». В понедельник «Уильямс» официально объявил об уходе финна и возвращении бразильца на сезон-2017.
«Я все равно собирался участвовать в
«Я очень рада, что Фелипе согласился возобновить карьеру, чтобы стать частью нашей кампании 2017 года. У Вальттери появилась уникальная возможность присоединиться к действующим победителям Кубка конструкторов. Я хотела бы поблагодарить его от имени всей команды и пожелать ему успешного сезона в “Мерседесе”. Было важно найти сильную замену, чтобы нам позволить Вальттери уйти. Фелипе даст нам стабильность, опыт и талант», — сказала руководитель «Уильямс» Клэр Уильямс.
В сезоне-2016 Масса с 53 очками стал 11-м в общем зачете пилотов. В сезоне-2017 его партнером по команде будет канадец Лэнс Стролл.
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