Пилот Масса, возобновивший карьеру в «Ф-1», заявил, что не утратил страсти к гонкам

Масса, с 2014 года выступавший в составе команды «Уильямс», по окончании сезона-2016 объявил о завершении карьеры. Однако после того, как неожиданно об уходе из гонок заявил ставший в 2016 году чемпионом немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг, в СМИ поползли слухи о том, что финн Вальттери Боттас может перейти из «Уильямс» в «Мерседес», а Масса — возобновить карьеру и вернуться в «Уильямс». В понедельник «Уильямс» официально объявил об уходе финна и возвращении бразильца на сезон-2017.

«Я все равно собирался участвовать в каких-нибудь гонках в 2017 году, но “Уильямс” — команда, которая близка моему сердцу, и я уважаю все, что к чему она стремится. Вальттери имеет прекрасную возможность, учитывая поворот событий, и я желаю ему всего наилучшего в “Мерседесе”. В свою очередь, когда мне предложили шанс помочь “Уильямс” в новом сезоне, было ощущение, что это будет правильно. Я не утратил своей страсти к гонкам, и я чрезвычайно мотивирован, чтобы вернуться и пилотировать новый болид “Уильямс”. Поддержка со стороны моих поклонников в течение последних нескольких недель была огромным импульсом, и я благодарен им за это», — сказал Масса, которого цитирует официальный сайт «Уильямс».

«Я очень рада, что Фелипе согласился возобновить карьеру, чтобы стать частью нашей кампании 2017 года. У Вальттери появилась уникальная возможность присоединиться к действующим победителям Кубка конструкторов. Я хотела бы поблагодарить его от имени всей команды и пожелать ему успешного сезона в “Мерседесе”. Было важно найти сильную замену, чтобы нам позволить Вальттери уйти. Фелипе даст нам стабильность, опыт и талант», — сказала руководитель «Уильямс» Клэр Уильямс.

В сезоне-2016 Масса с 53 очками стал 11-м в общем зачете пилотов. В сезоне-2017 его партнером по команде будет канадец Лэнс Стролл.