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16 января 2017, 18:16 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Ф-1» «Уильямс» объявила об уходе Боттаса в «Мерседес» и о возвращении Массы

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Уильямс» на своем официальном сайте объявила об уходе финского гонщика Вальттери Боттаса в «Мерседес» и о возвращении в команду в связи с данным переходом бразильца Фелипе Массы, который по окончании сезона-2016 завершил карьеру.

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Боттас, выступавший в составе «Уильямс» с 2013 года, заменит в «Мерседесе» немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом «Формулы-1», после чего объявил об уходе из «Королевских гонок». В связи с неожиданным решением Росберга немецкий коллектив обратился к кандидатуре Боттаса. В декабре руководитель «Уильямс» Клэр Уильямс подтвердила информацию о возможном переходе финна в «Мерседес» и заявила, что в случае его ухода возможно возобновление сотрудничества с Массой, который на тот момент уже официально завершил карьеру.

В понедельник было объявлено, что бразилец, который был пилотом «Уильямс» с 2014 года, подписал с британской командой соглашение на сезон-2017.

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку, Масса (53 балла) стал 11-м.
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