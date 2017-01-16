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16 января 2017, 18:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» объявил об уходе Боттаса в «Мерседес» и возвращении Массы

«Уильямс» официально объявил о том, что Валттери Боттас покинет команду.

Его место займёт Фелипе Масса, в конце прошлого сезона решивший завершить карьеру. Боттас в 2017 году будет выступать за «Мерседес», сообщает официальный сайт «Уильямса».

«Мерседес» вёл с «Уильямсом» переговоры о переходе Боттаса с тех пор, как Нико Росберг объявил о завершении карьеры в конце 2016 года.

Напарником Массы в «Уильямсе» будет новобранец команды Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Масса стал 11-м в чемпионате, а Боттас — восьмым.
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Новости Формулы-1

Команда «Ф-1» «Уильямс» объявила об уходе Боттаса в «Мерседес» и о возвращении Массы

Команда «Ф-1» «Уильямс» объявила об уходе Боттаса в «Мерседес» и о возвращении Массы

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Уильямс» на своем официальном сайте объявила об уходе финского гонщика Вальттери Боттаса в «Мерседес» и о возвращении в команду в связи с данным переходом бразильца Фелипе Массы, который по окончании сезона-2016 завершил карьеру.
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