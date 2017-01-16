«Уильямс» объявил об уходе Боттаса в «Мерседес» и возвращении Массы
«Уильямс» официально объявил о том, что Валттери Боттас покинет команду.
Его место займёт Фелипе Масса, в конце прошлого сезона решивший завершить карьеру. Боттас в 2017 году будет выступать за «Мерседес», сообщает официальный сайт «Уильямса».
«Мерседес» вёл с «Уильямсом» переговоры о переходе Боттаса с тех пор, как Нико Росберг объявил о завершении карьеры в конце 2016 года.
Напарником Массы в «Уильямсе» будет новобранец команды Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Масса стал 11-м в чемпионате, а Боттас — восьмым.
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